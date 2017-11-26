В Дагестане боевик с ножом напал на полицейских. ВИДЕО

Сотрудники полиции Дагестана пострадал от рук злоумышленника — бывшего бойца отряда боевиков. Нападение произошло в городе Кизил-Юрте. Один из полицейских получил ножевое ранение лица, второй успел выстрелить в нападавшего и ранил его.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана, в настоящее время раненый полицейский и нападавший доставлены в больницу.
По информации «АиФ Дагестан», в результате нападения был ранен капитан полиции Загид Гамзатов. Злоумышленник, раненный в руку и бедро, опознан как Залим Умаев, пособник ликвидированного в ходе недавней спецоперации боевика Дудаева.
По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщили в Следственном комитете России.