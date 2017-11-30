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30 ноября 2017
29 ноября 2017
08:40  30 ноября 2017 3

Федеральный министр наградил уральского дизайнера, создавшего юбку с Путиным. ФОТО

Открытие UVZShop. Екатеринбург, ручкина нина
Ранее Ручкина с успехом презентовала юбку с изображением ПутинаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Модельер Нина Ручкина стала победителем федерального конкурса производителей в номинации «Платочно-шарфовые изделия». Награду уральскому дизайнеру вручил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Сказать, что я рада — ничего не сказать! Для меня это доказательство того, что невозможное возможно и что вера в свой проект, усердие и тотальная преданность своему делу всегда вознаграждаются признанием и любовью тех, кому это адресовано», — написала Ручкина на своей странице в Facebook. В ходе награждения уральский модельер презентовала главе Минпромторга шелковый платок «Авангард», созданный совместно с правительством Свердловской области.

Уральский дизайнер известна своими экспериментами с патриотической символикой: ранее Ручкина презентовала яркую юбку с изображением Путина, а также платки и палантины с напечатанными на них орденами. В октябре Ручкина разработала авторский платок с символикой Крыма для главы Сбербанка Германа Грефа.

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ФОТО: личная страница в Facebook Нины Ручкиной

Сергей Макеев
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