08:40 30 ноября 2017 3

Ранее Ручкина с успехом презентовала юбку с изображением Путина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Модельер Нина Ручкина стала победителем федерального конкурса производителей в номинации «Платочно-шарфовые изделия». Награду уральскому дизайнеру вручил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Сказать, что я рада — ничего не сказать! Для меня это доказательство того, что невозможное возможно и что вера в свой проект, усердие и тотальная преданность своему делу всегда вознаграждаются признанием и любовью тех, кому это адресовано», — написала Ручкина на своей странице в Facebook. В ходе награждения уральский модельер презентовала главе Минпромторга шелковый платок «Авангард», созданный совместно с правительством Свердловской области.



Уральский дизайнер известна своими экспериментами с патриотической символикой: ранее Ручкина презентовала яркую юбку с изображением Путина, а также платки и палантины с напечатанными на них орденами. В октябре Ручкина разработала авторский платок с символикой Крыма для главы Сбербанка Германа Грефа.