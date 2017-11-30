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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:25  30 ноября 2017 5

«Пусть смотрят новости из Интернета». Совет Федерации намерен лишить аккредитации американские СМИ

Совет Федерации. Москва, совет федерации
Решение об ограничении работы американских журналистов может быть принято сегодняФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Российские власти лишат журналистов из США права на аккредитацию в Госдуму и Совет Федерации. По словам сенатора Игоря Морозова, решение станет зеркальным ответом Москвы на действия американского конгресса, накануне огранившего работу телеканала RT.

«То, что сегодня произошло, — еще одна демонстрация двойных стандартов о свободе слова, которую американцы всегда выставляли как священную корову. Теперь понятно, что никакой свободы слова в США нет», — цитирует сенатора «Федеральное агентство новостей».

Морозов подчеркнул, что Госдума и Совет Федерации уже сегодня рассмотрят детали санкций, которые будут применены к изданиям из США. «Должно быть принято решение запретить вход американским журналистам в российский конгресс. Пусть смотрят новости из Интернета», — добавил Морозов.

Ранее стало известно, что RT лишен аккредитации на работу в США решением конгресса. Поводом для ограничений стало изменение статуса организации на территории США — телеканал зарегистрировался в качестве иностранного агента.

Сергей Макеев
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