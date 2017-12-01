08:33 01 декабря 2017 0

Российские власти пообещали зеркальные санкции против американских СМИ ФОТО: commons.wikimedia.org

Решение конгресса США, отозвавшего аккредитацию Russia Today, фактически связало руки журналистам телеканала и лишило их доступа к информации. Об этом заявила руководитель RT Маргарита Симоньян.

«Это лишает тебя доступа к информации — на основании этой аккредитации тебе потом дают разные другие аккредитации и вообще доступ куда бы то ни было», — цитирует Симоньян телеканал 360.

Глава российского телеканала отметила, между Вашингтоном и Москвой наметилась существенная разница — Россия, в отличие от США, не собирается учить весь мир демократии. Главред RT напомнила, что одним из двигателей американской экономики является военно-промышленный комплекс, для поддержания которого США «не вылезают из войн», уточняет «Федеральное агентство новостей».



Напомним, что телеканал RT был внесен в список иностранных агентов, а затем лишен аккредитации решением конгресса США. Москва пообещала в кратчайшие сроки принять зеркальные меры и лишить американские СМИ право на освещение работы Совета Федерации и Госдумы.