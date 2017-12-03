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03 декабря 2017
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Главные новости Москвы
03:46  03 декабря 2017 0

«Все свои ошибки допускает на трезвую голову». Саакашвили развеял миф о сильно пьющем Порошенко

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Разговоры о том, что Порошенко много пьет, не соответствуют действительности, считает экс-губернатор Одесской областиФото: пресс-служба президента Украины

Бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал журналистам о Петре Порошенко и его деятельности. Как сообщил оппозиционер в интервью NewsOne, нынешний президент Украины все свои политические ошибки «допустил на трезвую голову».

«Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову», — приводит слова Михаила Саакашвили телеканал 360. При этом Порошенко из алкогольных напитков предпочитает французские и итальянские вина.

В одном из разговоров с Саакашвили Порошенко высказал мнение, что на Украине нет хорошего вина, сообщает «Экономика сегодня».

Напомним, опального политика и оппозиционера украинские власти пообещали депортировать на родину до Нового года. Как ранее писало «URA.RU», подготовка к депортации Саакашвили, намеренного добиться ухода Порошенко, проходит в формате спецоперации. Сам Саакашвили пообещал, что в случае его высылки Киеву «мало не покажется».

Евгений Александров
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