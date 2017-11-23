03:58 23 ноября 2017 0

Михаила Саакашвили намерены выслать не в Грузию Фото: Wikipedia.org/Mstyslav Chernov

Украинские власти заявили о намерении депортировать из страны бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ближайшие недели. Подготовка к депортации при этом проходит в формате спецоперации.

«Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну», — приводит «Страна.ua» слова источника в силовых структурах, который также добавил, что депортация произойдет накануне новогодних праздников.

Незадолго до заявления Украины, как пишет RT, Михаил Саакашвили сообщил, что президенту Украины Петру Порошенко «мало не покажется», если его экстрадируют в Грузию.