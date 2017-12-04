21:55 04 декабря 2017 1

Капур умер в больнице в возрасте 79 лет Фото: Wikimedia Commons

В Индии скончался наследник одной из самых известных кинематографических династий и звезда Болливуда, легендарный индийский киноактер, режиссер и продюсер Шаши Капур. Артист умер после продолжительной болезни.

Накануне, 3 декабря, он был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. Ночью состояние Капура ухудшилось, и вскоре он ушел из жизни, передает «Федеральное агентство новостей».

Капур снялся более чем в сотне индийских фильмов, а также в нескольких картинах западных режиссеров. Он являлся представителем известнейшей династии, члены которой заняты в индустрии Болливуда с момента его основания. Актер снялся в таких лентах, как «Душители», «Истина, любовь и красота», «Сэмми и Роузи ложатся в постель», «Великая сила любви», «Испепеляющая страсть», «Стена», «Когда распускаются цветы» и многих других.