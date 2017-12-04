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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:55  04 декабря 2017 1

Легенда Болливуда Шаши Капур скончался после продолжительной болезни

Капур умер в больнице в возрасте 79 летФото: Wikimedia Commons

В Индии скончался наследник одной из самых известных кинематографических династий и звезда Болливуда, легендарный индийский киноактер, режиссер и продюсер Шаши Капур. Артист умер после продолжительной болезни.

Накануне, 3 декабря, он был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. Ночью состояние Капура ухудшилось, и вскоре он ушел из жизни, передает «Федеральное агентство новостей».

Капур снялся более чем в сотне индийских фильмов, а также в нескольких картинах западных режиссеров. Он являлся представителем известнейшей династии, члены которой заняты в индустрии Болливуда с момента его основания. Актер снялся в таких лентах, как «Душители», «Истина, любовь и красота», «Сэмми и Роузи ложатся в постель», «Великая сила любви», «Испепеляющая страсть», «Стена», «Когда распускаются цветы» и многих других.

Ксения Томашова
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