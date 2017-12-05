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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:24  05 декабря 2017 0

В Приморье три семилетних мальчика получили повестки из военкомата

Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, призыв, военкомат, призывная комиссия, воинский учет
Ребят пригласили в военкомат на 10 лет раньше срокаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уссурийске Приморского края три семилетних мальчика получили предписания явиться в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет. Информацией об этом в соцсетях поделился дедушка одного из младших школьников, заявивший, что пойдет в военкомат вместе с ребенком.

«Внуку 7 лет от роду, 2 класс. Сходим, а то запишут в уклонисты», — цитирует мужчину телеканал 360. мужчина. В самом военкомате пояснили, что повестки троим детям выслали из-за технической ошибки, написал сайт «Подмосковье сегодня». Вызовы разослали по списку юношей 2001 года рождения, который был передан из Уссурийской городской центральной больницы.

Данные были некорректными, из-за чего повестки передали школьникам 2010 года рождения, передает «Федеральное агентство новостей». При этом в военкомате обошли вопрос о том, надо ли второклассникам исполнять предписания, либо можно проигнорировать повестки.

В октябре, как напоминает «Газета.ру», президент Владимир Путин подтвердил, что российская армия откажется от призывного комплектования в пользу службы по контракту.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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