В Приморье три семилетних мальчика получили повестки из военкомата

В Уссурийске Приморского края три семилетних мальчика получили предписания явиться в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет. Информацией об этом в соцсетях поделился дедушка одного из младших школьников, заявивший, что пойдет в военкомат вместе с ребенком.
«Внуку 7 лет от роду, 2 класс. Сходим, а то запишут в уклонисты», — цитирует мужчину телеканал 360. мужчина. В самом военкомате пояснили, что повестки троим детям выслали из-за технической ошибки, написал сайт «Подмосковье сегодня». Вызовы разослали по списку юношей 2001 года рождения, который был передан из Уссурийской городской центральной больницы.
Данные были некорректными, из-за чего повестки передали школьникам 2010 года рождения, передает «Федеральное агентство новостей». При этом в военкомате обошли вопрос о том, надо ли второклассникам исполнять предписания, либо можно проигнорировать повестки.
В октябре, как напоминает «Газета.ру», президент Владимир Путин подтвердил, что российская армия откажется от призывного комплектования в пользу службы по контракту.