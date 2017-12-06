08:27 06 декабря 2017 0

Ксения Собчак может остаться без внушительного источника доходов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Несколько рекламодателей отказались от контрактов с Ксенией Собчак после того, как она заявила о намерении стать кандидатом в президенты. В программе Hard Day’s Night телеведущая призналась, что контракт с ней уже расторгла Lancome (один из косметических брендов компании L’oreal).

Сама Ксения Собчак разрыв контракта объяснила тем, что торговые марки, как правило, не хотят вмешиваться в политическую жизнь и ассоциироваться с политиками. В L’oreal «Ведомостям» подтвердили, что прекратили сотрудничество с телеведущей после того, как она объявила о намерении стать кандидатом в президенты России. «Марка Lancome находится вне политики. В случае с Ксенией Собчак речь шла не о рекламном сотрудничестве, а о ее выступлении в качестве одного из спикеров на мероприятии марки», — пояснил представитель компании, отметив, что переговоры проходили еще до ее решения заняться политикой.

Между тем рекламные деньги не помешали бы телеведущей. На президентскую компанию из собственных средств ей разрешается потратить порядка 40 млн рублей, еще 360 млн рублей может вложить в ее компанию партия, от которой она пойдет на выборы и добровольные пожертвования граждан.

Ранее Собчак рассказывала, что у нее «сейчас есть еще какие-то деньги, там условно 100 млн рублей, которые мы тратим». Она отметила, что это «очень примерные подсчеты». По данным Forbes, годовой доход телеведущей в 2017 году составил 2,1 млн долларов. При этом внушительная часть средств — это реклама в ее аккаунте в Instagram. В этой соцсети число подписчиков Собчак составляет 5,4 млн человек. Проводя избирательную компанию, телеведущая может лишиться этого источника доходов. Как пояснил изданию генеральный директор компании Carrot Сергей Ешанов, рекламодатели, как российские, так и иностранные, зачастую просят блогеров избегать политической повестки в выпусках, куда они интегрируют свою рекламу, так как придерживаются нейтралитета в этом вопросе.

Накануне Собчак заявила о намерении создать собственную политическую партию. Она отметила, что поддержка, которую она получит во время политической гонки на президентских выборах, станет «отправной точкой большого правого движения». В октябре Собчак рассказала о намерении участвовать в выборах президента России, которые намечены на март 2018. В ноябре она назначила главой своего предвыборного штаба в Екатеринбурге 25-летнего основателя ивент-бюро Red Евгения Рона.