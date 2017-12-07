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07 декабря 2017
18:59  07 декабря 2017 0

Журналисты нашли пророческую фотографию с Улюкаевым. ФОТО

Улюкаев часто показывал подобный жестФото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналисты «Эха Москвы» обнаружили среди висящих на стене снимков политиков и других известных гостей мероприятий СМИ фотографию экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Снимок уже назвали «пророческим» — на нем обвиняемый во взятке Улюкаев показывает два пальца. Именно так, по данным следствия, политик требовал взятку в два миллиона у главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«У нас в редакции оказывается висит пророческая фотография Улюкаева», — пишет автор поста, стремительно набирающего репосты и комментарии в Twitter.«Единый тариф?» — задаются вопросом пользователи. «В качестве вещдока в суд не истребовали?» — интересуются другие. Некоторые отмечают, как разительно изменился политик, если сравнивать ее фотографии до громкой истории и сегодняшние. «Тут три пальца», — возражают отдельные комментаторы.

Стоит отметить, что Улюкаев довольно часто пользовался этим жестом, рассказывая о чем-то с упоминанием цифр и не только. В фотобанке «URA.RU» тоже нашелся подобный снимок (на главном фото). Напомним, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев обвиняется в вымогательстве двух миллионов долларов у топ-менеджера «Роснефти» Игоря Сечина. По данным следствия, Улюкаев требовал взятку у Сечина во время игры в бильярд на саммите БРИКС в Гоа. Чтобы обозначить необходимую сумму, экс-министр показал Сечину «два пальца». При этом охранник Сечина Вадим Деревягин, который присутствовал при той игре, во время допроса не смог рассказать детали беседы между топ-менеджером и экс-министром. Однако заявил, что те говорили не более пяти минут, разговор он не слышал, каких-либо жестов со стороны главы ведомства не видел.

Прокурор потребовал для бывшего министра 10 лет, сегодня, 7 декабря, Улюкаев произнес последнее слово. Приговор бывшему министру огласят 15 декабря.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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