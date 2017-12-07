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07 декабря 2017
14:38  07 декабря 2017 0

«Простите меня, люди». Улюкаев выступил в суде с последним словом, сравнив себя с гладиатором

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Алексей Улюкаев выступил в суде с последним словомФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки в 2 млн долларов, выступил в суде с последним словом. Улюкаев в своей речи сравнил себя с гладиатором.

«Публика собралась на выступление, где пожилой гладиатор картонным мечом отмахивается от вполне реальных угроз. И готовы поднять или опустить палец», — заявил экс-министр, его слова приводит «Газета.ру». При этом Улюкаев снова заявил о своей невиновности. «Против меня была совершена чудовищная провокация», — сказал Улюкаев. Он отметил, что потенциальный потерпевший превратился в свидетеля, а потом в гипотетического свидетеля, имея ввиду главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. «Тут главный потерпевший вдруг превратился в свидетеля, который потерялся между Ханты-Мансийском и Римом», — сказал экс-министр. Он назвал Сечина «мастером по проворачиванию сомнительных делишек».

В завершении речи Улюкаев покаялся перед россиянами. Он признался, что слишком часто шел на компромиссы: крутился в бюрократическом хороводе, принимал подарки, дарил сам. «Только попав в трудную ситуацию, понимаешь, как тяжело живут люди. Виновен в том, что слишком мало сделал для страны. Занимал должность, крутился, делал подарки. Простите меня, люди. Остаток жизни я посвящу помощи людям», — заявил экс-министр.

Он добавил, что 10 лет строгого режима в его возрасте равносильны смертному приговору. Однако после того, как суд удалился для вынесения вердикта, Улюкаев рассказал журналистам, что надеется на оправдательный приговор.

Приговор Алексею Улюкаеву будет вынесен 15 декабря.

Экс-глава Минэкономразвития был задержан сотрудниками ФСБ 14 ноября 2016 года. По версии следствия, в ходе переговоров с руководителем «Роснефти» Улюкаев получил взятку в размере двух миллионов долларов за помощь компании в вопросе приобретении акций «Башнефти»

Нина Калинина
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