Путин пообещал повысить финансирование медицины

18:35 14 декабря 2017 0

Путин призвал обратить особое внимание на финансирование закупок лекарств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сокращение медицинских учреждений в регионах не всегда проходит обоснованно, считает президент России Владимир Путин. На пресс-конференции российский лидер рассказал журналистам, что в 2018 году финансирование медицины в стране увеличится.

«По поводу того, что вы сказали о сокращении сети [медицинских учреждений]. Я согласен с вами. Во многих случаях это является необоснованным и недопустимым», — приводит цитату Путина ТАСС.

Президент сообщил, что дал поручение правительству в 2018 году увеличить финансирование медицины с 3,8% ВВП до 4,1% ВВП. Путин сказал, что особое внимание стоит уделить сохранению и созданию новых форм медицинского обслуживания в малых населенных пунктах (современные ФАПы и передвижные пункты медпомощи) и финансированию закупок препаратов и медицинского оборудования.

«Объем денег, которые выделяются (на закупку препаратов и медоборудования — ред.), недостаточен. Я уже дал поручение правительству — мы увеличим количество денег, выделяемых на соответствующие медикаменты, в том числе на обезболивающие лекарства, и увеличим количество денег на приобретение необходимого оборудования, в том числе и для тех людей, которые нуждаются в использовании этого оборудования на дому», — цитирует Путина РИА «Новости».