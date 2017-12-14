{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
18:35  14 декабря 2017 0

Путин пообещал повысить финансирование медицины

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
Путин призвал обратить особое внимание на финансирование закупок лекарствФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сокращение медицинских учреждений в регионах не всегда проходит обоснованно, считает президент России Владимир Путин. На пресс-конференции российский лидер рассказал журналистам, что в 2018 году финансирование медицины в стране увеличится.

«По поводу того, что вы сказали о сокращении сети [медицинских учреждений]. Я согласен с вами. Во многих случаях это является необоснованным и недопустимым», — приводит цитату Путина ТАСС.

Президент сообщил, что дал поручение правительству в 2018 году увеличить финансирование медицины с 3,8% ВВП до 4,1% ВВП. Путин сказал, что особое внимание стоит уделить сохранению и созданию новых форм медицинского обслуживания в малых населенных пунктах (современные ФАПы и передвижные пункты медпомощи) и финансированию закупок препаратов и медицинского оборудования.

«Объем денег, которые выделяются (на закупку препаратов и медоборудования — ред.), недостаточен. Я уже дал поручение правительству — мы увеличим количество денег, выделяемых на соответствующие медикаменты, в том числе на обезболивающие лекарства, и увеличим количество денег на приобретение необходимого оборудования, в том числе и для тех людей, которые нуждаются в использовании этого оборудования на дому», — цитирует Путина РИА «Новости».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров