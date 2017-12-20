09:24 20 декабря 2017 0

Теперь грядущему воссоединению радуются на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Резолюцию Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму украинский МИД назвал «сигналом международного сообщества государству-агрессору» и основой для «деоккупации» потерянных территорий. По мнению главы ведомства Павла Климкина, международное давление на Россию серьезно усилилось.

«Мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а следовательно виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно понесут ответственность. Государство-агрессор должно прекратить произвол на временно оккупированной территории и обеспечить соблюдение международного права», — заявили в МИД Украины. Следующим шагом, по мнению ведомства, должна стать «деоккупация» полуострова, основа чего была заложена в ООН 19 декабря.

Принятие резолюции приветствовал также президент Петр Порошенко. «Это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость», — цитирует украинского лидера «Федеральная служба новостей».

Как уже сообщало «URA.RU», Генеральная ассамблея ООН одобрила украинский проект резолюции: документ осуждает «временную оккупацию Россией части территории Украины», а сама Россия признается «оккупирующей державой». При этом резолюция была принята меньшинством голосов, замечает cайт VSE42.Ru. «За» проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. За принятие документа, сообщает сайт kp.ru, выступило большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против — Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Воздержаться предпочли многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили).