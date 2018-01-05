02:34 05 января 2018 0

Исследования еще раз показали: колбасы и копчености повышают риск возникновения злокачественных опухолей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Рак молочной железы и злокачественные новообразования в толстом кишечнике: таковы последствия регулярного употребления в пищу мясопродуктов. Как выяснили ученые из Университета Глазго, Шотландия, наибольшую опасность колбасы, сосиски, сало и копчености представляют для женщин зрелого возраста.

Исследование было опубликовано в научном издании European Journal of Cancer, пишет Times. Выборка составила более 250 тысяч человек.

Согласно выводам ученых, ежедневное употребление всего 9 граммов указанных мясопродуктов повышает на 15% риск заболевания раком молочной железы, а 50 граммов колбас и копченостей в день на 50% повышают вероятность появления злокачественных новообразований в толстом кишечнике. Напротив, употребление в пищу мяса, не подвергавшегося промышленной переработке, а приготовленного в домашних условиях, никак не влияет на онкологический анамнез.

Таким образом, ученые еще раз подтвердили опасность употребления готовых мясопродуктов и полуфабрикатов, о которой ранее заявляла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ранее специалисты ВОЗ предлагали приравнять продукцию мясной промышленности к опасным ядам, передает Ridus.