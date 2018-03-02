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02 марта 2018
Главные новости Москвы
18:41  02 марта 2018 3

Захарова пригрозила США за притеснение российских журналистов

Медиа-форум
Представитель МИД рассказала, как поступит ведомствоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ ответит на притеснение российских журналистов в Соединенных Штатах. Об этом рассказала представитель МИД Мария Захарова.

В российском дипведомстве допустили, что выделят специальные места для американских журналистов. Это случится, если Госдеп США «еще раз посмеет» перестать общаться с российскими журналистами на основании их национальной принадлежности, цитирует Захарову РИА «Новости». По словам представителя МИД, несколько десятилетий назад в один автобус в Штатах не пускали людей с разным цветом кожи. Теперь вводится практика разделения журналистов по странам и национальностям, что «недопустимо».

Инцидент в Вашингтоне произошел 1 марта. Спикер Госдепартамента США Хизер Науэрт отказалась ответить на вопрос российского журналиста, обвинив его в работе на правительство РФ. Вместе с тем Захарова поблагодарила американских журналистов, которые отстояли право своих российских коллег на доступ к информации.

Наталья Михалева
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