Захарова пообещала выполнить долг перед победителями Великой Отечественной войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила на брифинге с заявлением о целях специальной военной операции. В своем выступлении Захарова также напомнила о долге перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне.
«Человеконенавистническая идеология будет выкорчевана и перестанет быть угрозой. В этом наш долг перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне», — заявила представитель МИД, передает ТАСС. По ее словам, борьба с человеконенавистнической идеологией — это продолжение исторической миссии России по противодействию экстремизму и нацизму.
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