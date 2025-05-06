Захарова пообещала выполнить долг перед победителями Великой Отечественной войны

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Захарова заявила, что на Украине идет продолжение миссии России по противодействию экстремизму и нацизму
Захарова заявила, что на Украине идет продолжение миссии России по противодействию экстремизму и нацизму Фото:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила на брифинге с заявлением о целях специальной военной операции. В своем выступлении Захарова также напомнила о долге перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне.

«Человеконенавистническая идеология будет выкорчевана и перестанет быть угрозой. В этом наш долг перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне», — заявила представитель МИД, передает ТАСС. По ее словам, борьба с человеконенавистнической идеологией — это продолжение исторической миссии России по противодействию экстремизму и нацизму.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила на брифинге с заявлением о целях специальной военной операции. В своем выступлении Захарова также напомнила о долге перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне. «Человеконенавистническая идеология будет выкорчевана и перестанет быть угрозой. В этом наш долг перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне», — заявила представитель МИД, передает ТАСС. По ее словам, борьба с человеконенавистнической идеологией — это продолжение исторической миссии России по противодействию экстремизму и нацизму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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