Молодежь проявила огромный интерес к участию в проекте «ПолитЗавод»

Более 14 тысяч человек зарегистрировались на участие в проекте «ПолитЗавод»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект «ПолитЗавод» рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет
Проект «ПолитЗавод» рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет Фото:

Проект «ПолитЗавод», инициированный партией «Единая Россия» и молодежным общероссийским объединением «Молодая Гвардия Единой России», вызвал значительный отклик среди молодежи по всей стране. На участие в проекте заявки подали более 14 тысяч участников. Такой показатель превзошел все ожидания, поделился секретарь Генсовета партии Владимир Якушев

«Интерес к „ПолитЗаводу“ оказался выше, чем мы изначально рассчитывали. Это еще раз подтверждает, что у нашей молодежи — активная жизненная позиция и большое желание участвовать в построении будущего страны», — рассказал Владимир Якушев, его слова приводит пресс-служба партии. По словам секретаря Генсовета «Единой России», активная жизненная позиция и желание участвовать в развитии страны характерны для современной молодежи.

Проект «ПолитЗавод» рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Они смогут пройти очно-заочную образовательную программу по четырем направлениям. Больше всего заявок поступило на обучение по направлениям «политический спикер и менеджер общественных проектов» и «менеджер общественных проектов» — их выбрали по 3,9 тысячи человек. «Политический SMM и дизайн» выбрали 3,4 тысячи участников. Заявку на направление «Технолог предвыборного штаба» отправили 2,7 тысячи человек.

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов добавил, что среди участников много студентов, представителей молодежных сообществ, а также военнослужащих, врачей, журналистов и специалистов других сфер. Лучшие участники получат возможность пройти стажировку в региональных и федеральных органах власти, Центральном штабе «Молодой Гвардии», а также стать помощниками депутатов различных уровней. Регистрация на участие в «ПолитЗаводе» была продлена до 12 мая. Заявки принимаются на официальном сайте проекта.

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Проект «ПолитЗавод», инициированный партией «Единая Россия» и молодежным общероссийским объединением «Молодая Гвардия Единой России», вызвал значительный отклик среди молодежи по всей стране. На участие в проекте заявки подали более 14 тысяч участников. Такой показатель превзошел все ожидания, поделился секретарь Генсовета партии Владимир Якушев «Интерес к „ПолитЗаводу“ оказался выше, чем мы изначально рассчитывали. Это еще раз подтверждает, что у нашей молодежи — активная жизненная позиция и большое желание участвовать в построении будущего страны», — рассказал Владимир Якушев, его слова приводит пресс-служба партии. По словам секретаря Генсовета «Единой России», активная жизненная позиция и желание участвовать в развитии страны характерны для современной молодежи. Проект «ПолитЗавод» рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Они смогут пройти очно-заочную образовательную программу по четырем направлениям. Больше всего заявок поступило на обучение по направлениям «политический спикер и менеджер общественных проектов» и «менеджер общественных проектов» — их выбрали по 3,9 тысячи человек. «Политический SMM и дизайн» выбрали 3,4 тысячи участников. Заявку на направление «Технолог предвыборного штаба» отправили 2,7 тысячи человек. Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов добавил, что среди участников много студентов, представителей молодежных сообществ, а также военнослужащих, врачей, журналистов и специалистов других сфер. Лучшие участники получат возможность пройти стажировку в региональных и федеральных органах власти, Центральном штабе «Молодой Гвардии», а также стать помощниками депутатов различных уровней. Регистрация на участие в «ПолитЗаводе» была продлена до 12 мая. Заявки принимаются на официальном сайте проекта.
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