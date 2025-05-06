Германия испытала «биржевой шок» после провала Мерца на выборах

Спад на фондовом рынке Германии произошел из-за провала Мерца на выборах
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Провал Мерца привел к спаду на фондовом рынке
Провал Мерца привел к спаду на фондовом рынке Фото:

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, отражающий динамику акций 40 крупнейших компаний Германии, опустился на 1,1% и остановился на отметке 23 084 пункта. Причиной снижения стала негативная реакция инвесторов на провал первого тура голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает Tagesschau.

«Сигнал заключается в том, что Германия больше не может даже избирать правительство. В любом случае экономика идет на спад, структурные реформы назрели», — передает Tagesschau слова главного экономиста Hauck Aufh?user Lampe, Александра Крюгера.

Во вторник Фридрих Мерц, выдвинутый от коалиции Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), не смог набрать необходимое большинство голосов. Его поддержали 310 депутатов из 621 при минимально необходимом количестве в 316 голосов. Против кандидатуры выступили 307 парламентариев, трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

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Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, отражающий динамику акций 40 крупнейших компаний Германии, опустился на 1,1% и остановился на отметке 23 084 пункта. Причиной снижения стала негативная реакция инвесторов на провал первого тура голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает Tagesschau. «Сигнал заключается в том, что Германия больше не может даже избирать правительство. В любом случае экономика идет на спад, структурные реформы назрели», — передает Tagesschau слова главного экономиста Hauck Aufh?user Lampe, Александра Крюгера. Во вторник Фридрих Мерц, выдвинутый от коалиции Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), не смог набрать необходимое большинство голосов. Его поддержали 310 депутатов из 621 при минимально необходимом количестве в 316 голосов. Против кандидатуры выступили 307 парламентариев, трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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