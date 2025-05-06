В Госдуме предложили бесплатно вакцинировать россиян с аллергией на пыльцу

В Государственной Думе РФ предложили обеспечить бесплатную вакцинацию россиян, страдающих аллергией на пыльцу растений. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
«Прошу вас рассмотреть возможность официального включения разрабатываемой вакцины от аллергии на пыльцу березы (после ее государственной регистрации) в НКПП — в качестве сезонной прививки для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями. Одновременно прошу рассмотреть возможность обеспечить ее бесплатную доступность для всех граждан с подтвержденным диагнозом аллергии по полису обязательного медицинского страхования», — указано в обращении, которое есть в распоряжении редакции URA.RU.
Инициатива связана с завершением разработки первой отечественной вакцины против сезонной аллергии. Препарат предназначен для профилактики аллергии к пыльце березы и связанным с ней пищевым аллергенам. По словам директора государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России Мусы Хаитова, регистрация новой вакцины ожидается в конце 2025 — начале 2026 года. После прохождения необходимых процедур препарат планируется ввести в гражданский оборот, что позволит начать массовую вакцинацию.
В настоящее время отсутствует информация о возможном включении вакцины против аллергии в национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Действующий календарь ориентирован на профилактику инфекционных заболеваний, поэтому новые препараты против аллергии не попадают в него автоматически.
Сезонная аллергия на пыльцу растений остается актуальной проблемой для миллионов россиян. По официальным данным, в период цветения растений аллергическим ринитом страдает до 20–30% населения. По оценкам экспертов, этот показатель может достигать 80%. В обращении к министру указано, что в случае поддержки инициативы, вакцинация может стать доступной для широкого круга граждан, что позволит снизить заболеваемость и повысить качество жизни людей, страдающих сезонной аллергией. Решение о включении вакцины в национальный календарь будет приниматься после завершения всех этапов клинических испытаний и регистрации препарата.
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