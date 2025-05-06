Внук президента Франции прибудет на Парад Победы в Москве

Внук президента Франции Пьер де Голль и первый чехословацкий космонавт Владимир Ремек посетят Парад Победы в Москве 9 мая. Отмечают, что для де Голля этот визит особенно важный.
«На параде ожидается присутствие внука генерала де Голля Пьера де Голля, а также первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека», — сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге, посвященном подготовке к торжественным мероприятиям. Он напомнил, что Пьер де Голль регулярно посещает Россию, и даже заявил о намерении получить российское гражданство.
Кроме того, в Москве на празднование 80-летия Победы ожидается приезд лидеров более 20 государств. В числе приглашенных значатся президент Бразилии Лула да Силва, лидер Буркина-Фасо Ибраим Траоре, главы Венесуэлы и Вьетнама Николас Мадуро и То Лам, президенты Кубы и Сербии Мигель Диас-Канель и Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также подтвердили участие главы стран СНГ.
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