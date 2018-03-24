Свыше 30 человек госпитализированы в в селе Арани Хунзахского района Дагестана с симптомами острой кишечной инфекции. Большинство пострадавших — дети.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря республиканского минздрава Залину Муртазалиеву, болезнь распространялась в течение нескольких дней. Первые пострадавшие поступили в медучреждения еще 16 марта.
«Порядка восьми человек уже выписались домой, — цитирует информагентство представителя минздрава. — Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано». По предварительным данным, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды. В настоящее время подача воды в селе приостановлена, специалисты исследуют образцы, полученные из местной сети. Подвоз питьевой воды в село организован.
На дополнительную закупку медикаментов и растворов из фонда обязательного медицинского страхования выделят порядка 600 тыс. рублей.