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24 марта 2018
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Главные новости Москвы
03:50  24 марта 2018 0

В Дагестане более 30 человек оказались в больнице с симптомами острой кишечной инфекции

Разное. Курган, вода из крана
Специалисты считают, что источник заражения — в местном водопроводеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Свыше 30 человек госпитализированы в в селе Арани Хунзахского района Дагестана с симптомами острой кишечной инфекции. Большинство пострадавших — дети.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря республиканского минздрава Залину Муртазалиеву, болезнь распространялась в течение нескольких дней. Первые пострадавшие поступили в медучреждения еще 16 марта.

«Порядка восьми человек уже выписались домой, — цитирует информагентство представителя минздрава. — Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано». По предварительным данным, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды. В настоящее время подача воды в селе приостановлена, специалисты исследуют образцы, полученные из местной сети. Подвоз питьевой воды в село организован.

На дополнительную закупку медикаментов и растворов из фонда обязательного медицинского страхования выделят порядка 600 тыс. рублей.

Евгений Александров
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