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30 марта 2018
07:53  30 марта 2018 1

На масштабных учениях на Урале впервые применили военные беспилотники

Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон, коптер
Благодаря дронам все условные противники были нейтрализованыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ходе командно-штабных учений в Свердловской области РСВН задействовали новейшие образцы военной техники. Беспилотникам удалось выявить на Урале множество условных диверсионно-разведывательных формирований.

«С помощью беспилотных летательных аппаратов в радиусе нескольких километров были обнаружены ДРФ, минирующие дорогу на маршрутах движения колонн. В результате обнаружения ДРФ на дальних подступах к полевым позициям они были своевременно нейтрализованы. Имитационные группы по обозначению действий условных ДРФ насчитывали более 100 человек», — цитирует ТАСС заявление Минобороны России.

Уточняется, что беспилотники входят в состав экипировки противодиверсионных машин «Тайфун-М». Кроме того впервые в учениях были применены машина дистанционного разминирования «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевые противодиверсионные машины «Выстрел». Всего в учениях было задействовано порядка трех тысяч человек и 300 единиц техники.

Игорь Чукреев
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