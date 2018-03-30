На масштабных учениях на Урале впервые применили военные беспилотники

В ходе командно-штабных учений в Свердловской области РСВН задействовали новейшие образцы военной техники. Беспилотникам удалось выявить на Урале множество условных диверсионно-разведывательных формирований.
«С помощью беспилотных летательных аппаратов в радиусе нескольких километров были обнаружены ДРФ, минирующие дорогу на маршрутах движения колонн. В результате обнаружения ДРФ на дальних подступах к полевым позициям они были своевременно нейтрализованы. Имитационные группы по обозначению действий условных ДРФ насчитывали более 100 человек», — цитирует ТАСС заявление Минобороны России.
Уточняется, что беспилотники входят в состав экипировки противодиверсионных машин «Тайфун-М». Кроме того впервые в учениях были применены машина дистанционного разминирования «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевые противодиверсионные машины «Выстрел». Всего в учениях было задействовано порядка трех тысяч человек и 300 единиц техники.