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04 апреля 2018
03 апреля 2018
10:27  04 апреля 2018 0

В Сети смеются над Эрдоганом, который «увел» у Путина девушку ради красивого снимка

Эрдоган перед фотографированием попросил одну из девушек встать рядом с нимФото: скриншот видео

В интернете активно обсуждают видеоролик с участием российского президента Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана. В нем Эрдоган «уводит» у Путина девушку.

На видеоролике запечатлен момент перед созданием совместного фото двух президентов и представителей их делегаций. На нем видно, как президент Турции просит одну из девушек, стоящих со стороны Путина, перейти на его сторону. «Так весь гарем у Эрдогана уведет», «Султан такой Султан», «Противник полностью дестабилизирован, деморализован, дезориентирован, дезорганизован — Эрдоган позавидовал Путину из-за девушек», — шутят пользователи соцсети Twitter.

«Почему у него три, а у меня ни одной. Иди сюда», — обратился к одной из девушек Реджеп Эрдоган. Он обратил внимание, что с его стороны стоят только мужчины, а рядом с Владимиром Путиным — сразу три девушки, отмечает «Федеральное агентство новостей». Напомним, накануне Владимир Путин прибыл в Турцию с двухдневным визитом. Он провел полуторачасовые переговоры с турецким лидером.

Дарья Корчак
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