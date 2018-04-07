Дуров опроверг слухи о получении гражданства Великобритании

00:29 07 апреля 2018 0

Павел Дуров ничего не слышал о своем британском паспорте Фото: TechCrunch /Flickr

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг информацию о получении им гражданства Великобритании. По словам бизнесмена, соответствующая запись в реестре юридических лиц могла быть создана кем угодно.

«Это фейк — любой может подать почти любую запись в этот реестр», — цитирует основателя Telegram «Лента.ру». Дуров также отметил, что в записи, на основании которой журналисты приписали ему британское гражданство, есть еще одна ошибка: настоящее название блокчейн-платформы Telegram Open Network не содержит слова Limited, указанного мошенниками.

Отметим, что Дуров является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис — государcтва на Карибских островах. Паспорт экзотической страны позволяет ему путешествовать по Европе и Великобритании без виз.



6 апреля Роскомнадзор обратился с иском в суд о блокировке Telegram после отказа руководства мессенджера предоставить информацию о ключах шифрования. Представители Telegram отметили, что требования российских властей невозможно исполнить по техническим причинам.