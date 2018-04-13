{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:36  13 апреля 2018 0

Лавров заявил о предвзятости расследования крушения малайзийского Боинга

Всероссийский форум
Лавров заявил, что далеко не все предоставленные Россией материалы по авиакатастрофе принимаются в расчетФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
все новости сюжета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о содействии России в расследовании крушения в Донбассе малайзийского «Боинга MH-17». Однако нидерландские следователи принимают в расчет далеко не все материалы, которые предоставляет российская сторона.

«Мы действительно оказывали содействие расследованию в ходе его технического этапа. Продолжаем оказывать содействие и сейчас, когда идёт уголовное расследование», — сказал Сергей Лавров, чьи слова приводит портал RT. Россия, по его словам, отвечает на все запросы со стороны голландской прокуратуры. «Мы передали очень значительный объём информации, в том числе первичные, необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в момент катастрофы», — отметил Лавров. Он добавил, что из этих данных понятно, «с каких направлений ракета могла подлететь, а с каких нет». Однако эти материалы «учитываются либо поверхностно, либо избирательно», а иногда «просто не учитываются».

Ранее российские разработчики опровергли выводы Совместной следственной группы о том, что российские радары могли «не заметить» зенитную ракету, которая была выпущена по малайзийскому Боингу. Между тем в марте стало известно, что летчик, обвиняемый в крушении этого самолета, покончил с собой.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров