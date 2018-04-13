Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о содействии России в расследовании крушения в Донбассе малайзийского «Боинга MH-17». Однако нидерландские следователи принимают в расчет далеко не все материалы, которые предоставляет российская сторона.
«Мы действительно оказывали содействие расследованию в ходе его технического этапа. Продолжаем оказывать содействие и сейчас, когда идёт уголовное расследование», — сказал Сергей Лавров, чьи слова приводит портал RT. Россия, по его словам, отвечает на все запросы со стороны голландской прокуратуры. «Мы передали очень значительный объём информации, в том числе первичные, необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в момент катастрофы», — отметил Лавров. Он добавил, что из этих данных понятно, «с каких направлений ракета могла подлететь, а с каких нет». Однако эти материалы «учитываются либо поверхностно, либо избирательно», а иногда «просто не учитываются».
Ранее российские разработчики опровергли выводы Совместной следственной группы о том, что российские радары могли «не заметить» зенитную ракету, которая была выпущена по малайзийскому Боингу. Между тем в марте стало известно, что летчик, обвиняемый в крушении этого самолета, покончил с собой.