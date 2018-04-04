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04 апреля 2018
03 апреля 2018
02:28  04 апреля 2018 0

«Алмаз-Антей» ответил на заявление о «невидимости» зенитных ракет «Бук»

Вечерняя репетиция парада на Площади 1905 г. Екатеринбург, зенитный комплекс бук
Следователи считают, что гражданский радар не может зафиксировать полет зенитной ракетыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Представители концерна ВКО «Алмаз-Антей» опроверг выводы Совместной следственной группы о том, что российские радары могли «не заметить» зенитную управляемую ракету, выпущенную комплексом «Бук» по малазийскому «боингу» MH-17. Кроме того, данные, переданные следователям представляют собой первичную информацию радаров и не подвергались обработке.

Как передает TACC со ссылкой на официальный ответ концерна «Алмаз-Антей», ракета комплекса «Бук» имеет скорость, которая позволяет заметить ее радиолокационными станциями. «Если бы зенитная управляемая ракета «Бук» была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing-777 (МН17) она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т», — цитирует информагентство заявление концерна.

При этом данные радаров говорят о том, что в момент катастрофы никакие объекты с восточного направления с «боингом» не сближались. Что касается самих показаний радаров, то в концерне напомнили, что сведения были переданы в формате файла первичной регистрации ASTERIX, что исключает какую-либо обработку фильтрами. Внесение каких-либо изменений в данный файл нарушило бы его структуру, что однозначно определил бы любой специалист, отмечается в заявлении.

Напомним, во вторник, 3 апреля, Совместная следственная группа по расследованию причин катастрофы малазийского Boeing-777 опубликовала информацию, в соответствии с которой локатор просто не зафиксировал ракету, поразившую гражданскую цель. Следователи посчитали, что локаторы, контролирующие воздушное движение, настроены так, чтобы не фиксировать высокоскоростные объекты.

Как сообщалось ранее, расследование катастрофы малазийского Boeing-777 (MH17) продолжается с 2014 года. Изначально представители следственной группы были настроены на то, что обстрел пассажирского лайнера велся при помощи техники, поставленной ополченцам Донбасса с территории России. Та в свою очередь настаивает на объективном и непредвзятом расследовании причин трагедии, жертвами которой стали 298 пассажиров и членов экипажа.

Евгений Александров
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