Мэр Пскова пожалел, что нельзя «стереть пиндосов с лица земли»

17:43 16 апреля 2018 0

Иван Цецерский жестко высказался о политике американцев ФОТО: Иван Цецерский, Instagram

Глава города Пскова Иван Цецерский нелестно высказался об американцах и предупредил экс-губернатора Псковской области, ныне секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, об осторожности. Об этом он написал в Instagram.

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак выложил в соцсети снимок сирийского города Дамаск, где накануне побывали с визитом партийцы. В комментариях к посту мэр Пскова Цецерский высказал сожаления, что Бог «запрещает стереть с лица земли пиндосов». При этом он посоветовал Турчаку «быть осторожным». «Вы нам и мне лично нужны», — отметил Цецерский.

ФОТО: Андрей Турчак, Instagram

Делегация единороссов во главе с Турчаком в Сирии встретилась с президентом республики Башаром Асадом. Как отметил секретарь генсовета «Единой России», Асад продемонстрировал «высокий уровень доверия в двусторонних отношениях». Турчак также пояснил, что «агрессия западных стран еще больше сплотила сирийский народ вокруг национального лидера». В поездке российской делегации в Сирию, как передавало «URA.RU» ранее, участвовал и губернатор ХМАО Наталья Комарова. В Югре уже ждут Асада с ответным визитом.

Андрей Турчак в октябре 2017 года написал заявление об отставке с поста главы Псковской области, вслед за этим он был назначен премьером Дмитрием Медведевым на должность секретаря генерального совета партии «Единая Россия».