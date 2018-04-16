{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:43  16 апреля 2018 0

Мэр Пскова пожалел, что нельзя «стереть пиндосов с лица земли»

Иван Цецерский жестко высказался о политике американцевФОТО: Иван Цецерский, Instagram
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
все новости сюжета

Глава города Пскова Иван Цецерский нелестно высказался об американцах и предупредил экс-губернатора Псковской области, ныне секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, об осторожности. Об этом он написал в Instagram.

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак выложил в соцсети снимок сирийского города Дамаск, где накануне побывали с визитом партийцы. В комментариях к посту мэр Пскова Цецерский высказал сожаления, что Бог «запрещает стереть с лица земли пиндосов». При этом он посоветовал Турчаку «быть осторожным». «Вы нам и мне лично нужны», — отметил Цецерский.

ФОТО: Андрей Турчак, Instagram

Делегация единороссов во главе с Турчаком в Сирии встретилась с президентом республики Башаром Асадом. Как отметил секретарь генсовета «Единой России», Асад продемонстрировал «высокий уровень доверия в двусторонних отношениях». Турчак также пояснил, что «агрессия западных стран еще больше сплотила сирийский народ вокруг национального лидера». В поездке российской делегации в Сирию, как передавало «URA.RU» ранее, участвовал и губернатор ХМАО Наталья Комарова. В Югре уже ждут Асада с ответным визитом.

Андрей Турчак в октябре 2017 года написал заявление об отставке с поста главы Псковской области, вслед за этим он был назначен премьером Дмитрием Медведевым на должность секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров