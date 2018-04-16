Дуров заявил об утечке данных россиян после блокировки Telegram

22:17 16 апреля 2018 4

Основатель Telegram предупредил об утечке данных ФОТО: Павел Дуров, ВКонтакте

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал блокировку мессенджера в России. По словам программиста, без Telegram россиян ждет ухудшение жизни. Об этом Дуров написал на своей странице во «ВКонтакте».

Основатель мессенджера предупредил о трех последствиях закрытия доступа к Telegram. Во-первых, по его мнению, качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится из-за нестабильной работы операторов связи. Во-вторых, уверен Дуров, террористическая угроза останется, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи в других мессенджерах или через VPN. И третье — возрастет угроза нацбезопасности, потому что часть личных данных россиян утечет в контролируемые из США WhatsApp и Facebook.

В заключение Дуров подчеркнул, что команда Telegram считает блокировку мессенджера антиконституционной. Потому продолжит «отстаивать право на тайну переписки пользователей», уточняет «Федеральное агентство новостей».

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру в России. Претензии ведомства касались отказа Telegram выдать ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 16 апреля добавил мессенджер в список заблокированных ресурсов, напоминает FlashNord.