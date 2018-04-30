Роскомнадзор заблокировал за пропаганду сайт для геев

02:36 30 апреля 2018 0

Сайт для ЛГБТ уличили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов проект о здоровье и семейных взаимоотношениях для ЛГБТ «Парни Плюс». Информация об этом опубликована на интернет-ресурсе.

Как говорится в письме ведомства, решение о блокировке сайта было принято после постановления Бурлинского районного суда Алтайского края от 26 января 2018 года, который признал, что на ресурсе «размещена информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения». Сами представители сайта заявили, что все это время ничего не знали о судебном решении, поэтому и пропустили срок подачи апелляции.

Один из авторов сайта Евгений Письменный пояснил «Эху Москвы», что интернет-проект «Парни Плюс» работает уже на протяжении 12 лет и посвящен «здоровью гомосексуальных мужчин». В частности, речь шла о том, как защитить себя от ВИЧ, о лекарствах, психологической помощи и т. д.