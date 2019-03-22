Раскоронованная «Мисс Москва» объяснила, почему ее лишили статуса

Победительница конкурса «Мисс Москва 2018» года Алеся Семеренко объяснила подписчикам в Instagram, почему ее лишили статуса первой красавицы столицы. И дело тут оказалось вовсе не в сломанной короне, как предположили пользователи.
«Сломала корону? Ну, вы серьезно? И „заметили“ это только спустя три месяца после финала?!» — написала Семеренко в Instagram. Она подчеркнула, что сама отвозила сломанную корону организаторам и те ее приняли. Девушка утверждает, что у нее есть видеозапись.
По словам Семеренко, одной из причин лишения ее титула «Мисс Москвы» стало то, что она не посещала мероприятия. По словам девушки, ее туда просто не приглашали. «Мне никто не писал в Instagram, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои контакты!» — добавила Семеренко.
По словам девушки, ее оклеветали. «Спасибо за хайп. Предложений по съемкам и рекламе прибавилось», — добавила Семеренко.
По данным RT, победительницу конкурса «Мисс Москва 2018» Алесю Семеренко лишили титула и короны. Она нарушила условия договора, заявили организаторы конкурса, но как именно именно — не уточняется.
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??????Я никому не позволю себя оклеветать ?????? ???????? Сломала корону?? Ну вы серьёзно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала!? ???? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила. Не была ни на одном мероприятии? Которых не было?? ????????О каких вообще мероприятиях идёт речь? Какая Рязань, вы вообще о чем? «Не поехала, сославшись на болезнь» ??????????????????????????Да у нас даже на подготовке не было ни одного мероприятия, хотя много всего обещали. Никто никуда меня не звал, на связи меня не было всего неделю, в то время, когда мой телефон был в ремонте. И мне никто не писал в Инстаграмм, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои Контакты! Враньё! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона)) Ну если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Поленова. ???? Она видимо короны не ломает. Как до такого вообще додуматься можно. Позор тому, кто это придумал! Но я считаю, что я этой победы достойна и из истории этот момент уже не стереть как ни крути и что не пиши ??????????????? Так глупо «забирать победу», которую забрать нельзя. Но я уже ничему не удивляюсь. Клевета это такой грязный прием, который частенько используют в конкурентной борьбе или как месть за что-то. А вообще спасибо за хайп. Предложений по съёмкам и рекламе прибавилось. Хоть какой-то толк и занятость появится. А то у дирекции конкурса было стоооолькоо мероприятий, что я не знала как мне на все успеть. ???????????????Но слава богу, что добрых, светлых, порядочных, искренних людей гораздо больше. Трудные ситуации помогают нам понять, кто есть кто. ???????? P.S настоятельно прошу прекратить звонить и писать мне из СМИ. Придумывайте без меня ваши грязные сплетни. #миссмосква2018 #алесясемеренко