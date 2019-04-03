Рогозин уволил «нерадивых товарищей»-разработчиков корабля «Федерация»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об увольнениях в РКК «Энергия» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин уволил разработчиков многоразового пилотируемого космического корабля «Федерация», который должен быть запущен на орбиту в 2022 году. В Twitter, отвечая на вопрос подписчика, Рогозин отметил, что сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» «не была организована должным образом».

«В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена», — написал Рогозин в соцсети. По мнению главы госкорпорации, в 2022 году космическому кораблю удастся выйти на летные испытания.

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК "Энергия". В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на лётные испытания — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 2 апреля 2019 г.

Как напоминает Nation News, разработка корабля «Федерация» началась еще в 2009 году, а его запуск планировали осуществить в 2022-м, но, по словам бывшего главы РКК «Энергия» Владимира Солнцева, по состоянию на 2018 год корабль реально запустить лишь в 2024 году.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил назвать «Федерацию» мужским именем, писало «URA.RU». «Корабль должен не как девочка называться, а мужским именем», — заявлял Рогозин. На его слова отреагировала журналист, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак.

«Федерация» должен прийти на смену кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Корабль производится с марта 2017 года. Стоимость создания «Федерации» составляет 57,56 миллиарда рублей.