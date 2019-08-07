Максим Фадеев задумал сбрить бороду

Максим Фадеев попросил совета у подписчиков Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Уроженец Кургана, музыкальный продюсер Макс Фадеев решил сбрить бороду, но задумался в правильности этого решения, как только увидел рисунок подписчицы. Об этом он заявил в своем Instagram.

«Представляете, это рисунок! Только когда присмотрелся, понял, что не фотография. Спасибо за ваше творчество. Задумался, может все-таки не сбривать бороду?» — написал Фадеев. Также он поинтересовался у своих фанатов, стоит ли ему менять имидж.

«Супер! С бородой лучше. Только немного покороче», — написал юзер or.ev1977. «Вы одно целое с бородой. А без бороды какая-то пустота будет. Ваш взгляд и борода одно целое», — отметила armine14.06. «Сбрить, это мое женское мнение», — возразила svetlana_gorod_312. «Наверно, сбрить!» — поддержала galina2307moscow.