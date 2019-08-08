На российском fashion-рынке впервые за долгие годы сменился лидер

Интернет-магазин Wildberries стал лидером розничных продаж в стране Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группу «Спортмастер» сместили с лидерской позиции российского fashion-рынка. По данным аналитического агентства Infoline, его место занял интернет-магазин Wildberries

«Первую строчку занял Wildberries с оборотом 85 млрд рублей, сместив с этого места „Спортмастер“, который за январь—июнь получил выручку в размере 51,5 млрд рублей», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на данные аналитиков. Таким образом, впервые лидером сегмента розничной торговли стал онлайн-магазин, хотя долгие годы лидером fashion-рынка России был именно «Спортсмастер».

Аналитики предполагают, что лидерство интернет-магазина сохранится до окончания года. Чаще всего на Wildberries приобретали одежду, обувь и аксессуары — на них пришлось 73% продаж. Их рост может быть связан с появлением новых брендов, отмечает директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Ранее владелец Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной в списке долларовых миллиардеров России. Ее бизнес оценивается в 1,2 млрд долларов и занимает четвертую строчку по стране, передает портал «Дни.ру».