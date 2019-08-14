В России зафиксировали снижение цен

В период с 6 по 12 августа общий уровень цен на товары и услуги в России во второй раз за год снизился на 0,1%, с января зафиксирован рост на 2,6%. Об этом говорится в последнем отчете Росстата.
«За период с 6 по 12 августа индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала августа он составил 99,9%, с начала года — 102,6%», — сообщили в службе статистики. В ведомстве отметили, что в начале августа прошлого года аналитики изменения в уровне цен не фиксировали.
В Росстате добавили, что наиболее динамично снижались цены на плодоовощную продукцию: помидоры, картофель, морковь и лук подешевели в среднем на три процента. «Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились», — констатировали в ведомстве.
Как писало «URA.RU», в период с 23 по 29 июля Росстат впервые за два года зафиксировал общее падение цен. По данным аналитиков, впервые с сентября 2017 года товары и услуги подешевели на 0,1%, напоминает «Национальная служба новостей». С 30 июля по 5 августа Росстат фиксировал нулевую инфляцию.