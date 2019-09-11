Правительство Японии ушло в отставку перед непопулярной реформой

Отставки в правительстве Японии связаны с желанием премьер-министра обновить команду чиновников перед реформами Фото: Официальный сайт Президента РФ

Кабинет министров Японии практически в полном составе сложил свои полномочия на основании заявлений. Причиной кадровых перестановок стало желание премьер-министра Японии Синдзо Абэ изменить состав правительства после победы правящей Либерально-демократической партии.

Ожидается, что новый состав кабмина будет объявлен через несколько часов, передает РИА «Новости». Два члена правительства — генсек и министр финансов — сохранили свои посты, глава МИД станет министром экономики, а его место займет министр по делам восстановления экономики.

Новый состав правительства пройдет церемонию утверждения императором, после чего приступит к работе. В частности, новой команде предстоит обеспечивать безболезненное повышение потребительского налога на 10%, вызывающее недовольство у населения.

В июле в Японии прошли выборы в парламент. По итогам голосования Либерально-демократическая партия сохранила большинство, но потеряла десять мандатов.