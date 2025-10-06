В бывшей квартире сотрудника СБУ нашли раритетный «Наган» 19-го века

В Северодонецке сотрудники полиции ЛНР изъяли раритетное оружие, боеприпасы и взрывные устройства из бывшей квартиры сотрудника СБУ, среди которых был револьвер «Наган» образца 1895 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.
«... в специально оборудованном тайнике полицейские обнаружили два образца исторического оружия — пистолет Воеводина 1942 года выпуска и револьвер „Наган“ образца 1895 года», — сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что также были найдены три гранаты, детонаторы и более 600 патронов к различным видам стрелкового оружия
Дополнительно сообщается, что возбуждены уголовные дела по ст. 222 и 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на выявление и пресечение случаев незаконного оборота оружия.
Уточняется, что на некоторых предметах обнаружены отметки «Агент Соболь», что может указывать на их принадлежность к Украине. Найденные артефакты проходят экспертизу, а информация о маркировке проверяется на причастность к деятельности украинских спецслужб.
