Скабеева ответила на слова о «проплывающем трупе России»

Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на ее слова о «проплывающем трупе России». Это произошло в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
Украинская журналистка заявила, что Москва упрашивает Киев купить у нее газ и дать транзит. «А мы ждем, пока ваш „труп“ аккуратно проплывет мимо нас», — приводит ее слова сайт argumenti.ru. Скабеева в свою очередь заметила: «Главное, когда глумишься, не умереть от холода».
В эфире речь шла об истекающем газовом контракте между Россией и Украиной. Соколовская считает, что РФ придется соглашаться на любые условия после наложенных судом Евросоюза ограничений на использование газопровода Opal.
Ранее «Газпрому» ограничили доступ к транзитным мощностям немецкого газопровода Opal, который является одним из ответвлений проекта «Северный поток». Соответствующее постановление Федерального сетевого агентства стало ответом на жалобу Польши, которая посчитала, что повышенная прокачка газа «Газпромом» в Европу угрожает безопасности поставок в ЕС.