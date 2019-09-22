Украинские военные из гранатометов обстреляли территорию ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из гранатометов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Информацию об этом распространили власти ЛНР, обвинив украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.
«22 сентября в 14:20 Вооруженные силы Украины возобновили огневую активность, выпустив восемь гранат из гранатометов по району населенного пункта Калиново», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте Народной милиции ЛНР. Представители непризнанной республики уточнили, что информации о том, пострадал ли в результате случившегося кто-то из военных и мирных жителей, пока нет.
Ранее в Минске представители Украины и самопровозглашенных ЛНР и ДНР договорились о новом перемирии и введении на Донбассе бессрочного режима прекращения огня. Однако представители Донецкой народной республики заявил, что украинские военные лишь за сутки 11 раз нарушили перемирие (в общей сложности режим прекращения огня был нарушен Украиной 14 раз). Украинские власти обвинения со стороны республики пока официально не комментировали.
Вооруженное противостояние на востоке Украины длится с весны 2014 года. Как писало «URA.RU», британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года. В качестве доказательств западными исследователями в том числе представлены спутниковые снимки с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины и с танками Т-72Б3, которые тогда использовались только вооруженными силами России.