Организаторам митинга в Москве, прошедшего в защиту политзаключенных, пришлось прибегать к нечестным методам, чтобы продемонстрировать более 20 тысяч участников акции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Mash опубликовал видео, на котором можно заметить, как участники митинга помногу раз раз входят и выходят через металлоискатели, чтобы их посчитали несколько раз. «Пока кто-то митинговал на площади Сахарова, кто-то крутил карусели. Может, дело в отчетности, но выходит не очень честно. А вроде к этому призывают со сцены», — пишет телеграм-канал.
По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие порядка 25 тысяч человек. В официальных данных МВД говорится о 20 тысячах участников.
Ранее политолог, оценивая итоги прошедшего в Москве митинга, высказала мнение о том, что акции протеста в Москве в последнее время все больше похожи на тусовки, их смысл утерян. Люди используют митинги как площадки, чтобы высказаться о тех проблемах, которые близки именно им. Так, на сегодняшней акции люди выступали не только в поддержку политзаключенных, но и требовали защиты для сестер Хачатурян, справедливости для бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и даже призывали шамана, который шел к президенту России Владимиру Путину.