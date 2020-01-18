В двигателе самолета загорелось топливо (архивное фото)
В аэропорту Новосибирска у пассажирского самолета при вылете загорелся двигатель. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
Воздушное судно должно было вылететь на курорт Камрань во Вьетнаме. Пилотам не удалось запустить один из двигатель с первой попытки, а во время второго запуска в нем вспыхнуло топливо. Экипаж запустил систему пожаротушения.
«На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника. Сейчас пассажиры ожидают резервного борта. его предоставят в течение суток.