17 января 2020

В аэропорту Новосибирска у самолета при вылете загорелся двигатель. На борту было больше 200 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, самолет, airbus a320neo, аирбас
В двигателе самолета загорелось топливо (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Новосибирска у пассажирского самолета при вылете загорелся двигатель. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Воздушное судно должно было вылететь на курорт Камрань во Вьетнаме. Пилотам не удалось запустить один из двигатель с первой попытки, а во время второго запуска в нем вспыхнуло топливо. Экипаж запустил систему пожаротушения.

«На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника. Сейчас пассажиры ожидают резервного борта. его предоставят в течение суток.

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