Гречку, рис и чеснок запретят вывозить из России и союзных республик на фоне пандемии коронавируса

Гречку запретят импортировать Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Постоянно действующая Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Россия и ряд бывших стран СССР, решила ввести запрет на вывоз ряда продуктов. В частности, с территории союза на время пандемии коронавируса будет запрещено вывозить крупы, муку, лук и чеснок.

В ЕАЭС уточнили, что запрет вводится до 30 июня, пишет RT. Список продуктов, который попал под запрет на импорт довольно обширен. Так, за пределы ЕАЭС нельзя будет вывозить рис, гречиху и пищевые продукты из этого зерна, просо, муку грубого помола и гранулы из зерна злаков, дроблёные и недроблёные соевые бобы и семена подсолнечника, а также лук и чеснок.

В комиссии подчеркнули, что решение вступит в силу через 10 дней после того, как его опубликуют на официальном сайте ЕЭК.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на гречку в России могут вырасти. Как рассказали ретейлеры, увеличение ценника объясняется повышенным спросом на крупу среди россиян на фоне вспышке нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19), писали «Ведомости». Между тем президент РФ призвал Генпрокуратуру и ФАС бороться с увеличением цен на продукты в магазинах, напоминает агентство Nation News.