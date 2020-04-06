Коллекторы объяснили, как не просрочить выплаты по кредитам из-за коронавируса

Эксперты считают, что россиянам стоит отказаться от техники в кредит Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В период пандемии коронавируса россиянам, которые имеют кредит или намерены его взять, стоит учесть возможное падение собственных доходов, а также рассчитать ежемесячный платеж как одну пятую часть от своего заработка. Такое мнение озвучил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Стоит рассчитать возможности с учетом того, что заработная плата может снизиться на 25-30%. Сумма ежемесячного платежа не должна превышать 20% от дохода с учетом сокращения. Тогда вероятность выхода в дефолт снижается в два раза как минимум», — цитирует РИА «Новости» Мехтиева. Он уточнил, что в данный момент с целью снижения платежа до минимума кредиты стоит оформлять на максимальный срок.

Также президент НАПКА советует на время воздержаться от оформления «лишних» кредитов, которые пойдут на оплату товаров не первой необходимости (бытовой техники, гаджетов, транспортных средств). «Кризис — вне зависимости от того, чем вызван, чрезвычайной ситуацией или экономическими потрясениями — всегда отражается на благосостоянии населения. Спрогнозировать уровень дохода на 2-3 месяца вперед представляется крайне рискованным действием», — заключил он.

На данный момент в России зафиксировано 5 389 случаев заболевания, 355 человек смогли излечиться, 45 россиян погибли. Ранее врачи назвали единственный действенный способ профилактики коронавируса.