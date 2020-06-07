Роспотребнадзор сообщил, как долго нужно соблюдать соцдистанцию

Необходимость соблюдения социальной дистанции время от времени будет повторяться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра россиянам придется до тех пор, пока не будут сняты большинство ограничений. Однако, как отмечают в Роспотребнадзоре, эта мера будет актуальна вновь во время подъема заболеваемости инфекциями, передаваемыми воздушно-капельным путем.

В Роспотребнадзоре уточнили, что 1,5 метра между людьми является минимально необходимым расстоянием для обеспечения безопасности и позволяет избежать большую часть возможностей передачи вируса, пишет «Российская газета». Санитарные врачи настаивают, что социальная дистанция должна быть даже в том случае, если все ходят в масках. Дело в том, что вирус присутствует на коже инфицированных, их одежде и заразиться можно через простое прикосновение или капли в воздухе.

«Вирус выделяется от инфицированного человека с потоком воздуха при дыхании, разговоре, чихании или кашле. Расстояние, на которое распространяется при этом аэрозоль, различно и зависит от размера частиц и скорости воздушного потока», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что во время бега соцдистанция должна быть больше, так как дыхание становится более активным, а сам человек движется гораздо быстрее.

Ранее россиянам разрешили не надевать маски на пляжах при условии сохранения социальной дистанции. Однако после снятия карантина — в частности в Москве с 1 июня открываются ТЦ — рекомендовано продолжать носить маски и перчатки.

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