Профессор из Норвегии поздравил своих студентов с Днем Победы

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав соответствующее сообщение на русском языке. Об этом стало известно из его официального аккаунта в одной из соцсетей.
«С Днем Победы!» — написал ученый на своей странице в соцсети Х, сопроводив публикацию архивным видеофрагментом. На кадрах запечатлена младший сержант Красной армии Лидия Спивак у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года.
Ранее в столице России состоялся парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На торжественной церемонии присутствовали руководители почти 30 государств. По Красной площади маршировали парадные подразделения армий дружественных стран, в числе которых были военные из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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