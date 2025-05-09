Профессор из Норвегии поздравил своих студентов с Днем Победы

Профессор Дизен опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке
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В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы
В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав соответствующее сообщение на русском языке. Об этом стало известно из его официального аккаунта в одной из соцсетей.

«С Днем Победы!» — написал ученый на своей странице в соцсети Х, сопроводив публикацию архивным видеофрагментом. На кадрах запечатлена младший сержант Красной армии Лидия Спивак у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года.

Ранее в столице России состоялся парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На торжественной церемонии присутствовали руководители почти 30 государств. По Красной площади маршировали парадные подразделения армий дружественных стран, в числе которых были военные из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав соответствующее сообщение на русском языке. Об этом стало известно из его официального аккаунта в одной из соцсетей. «С Днем Победы!» — написал ученый на своей странице в соцсети Х, сопроводив публикацию архивным видеофрагментом. На кадрах запечатлена младший сержант Красной армии Лидия Спивак у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года. Ранее в столице России состоялся парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На торжественной церемонии присутствовали руководители почти 30 государств. По Красной площади маршировали парадные подразделения армий дружественных стран, в числе которых были военные из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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