13 июня 2020

Вирусолог дал совет, как настроиться на вторую волну коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Лучше переносят COVID люди с крепким здоровьем Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россиянам следует вести здоровый образ жизни и укреплять организм, чтобы подготовиться ко второй волне заражений коронавирусной инфекцией. Такой совет дал профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено», — порекомендовал профессор в беседе с телеканалом «Звезда». Он подчеркнул, что здоровые люди лучше переносят COVID-19, а само заболевание чаще всего проходит в легкой или средней формах.

По прогнозам вирусолога, основную нагрузку во время второй волны эпидемии понесет российская медицина. Остальным россиянам Альтштейн посоветовал «не слишком уж волноваться» и «выполнять свои нормальные обязанности».

Глава Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Георгий Сапронов, напротив, считает, что второй волны коронавируса не будет. Во всяком случае, в России, уточняет телеканал «Царьград».

Ранее научный сотрудник РАН Анна Юсупова успокоила россиян, которые вышли из режима самоизоляции. По словам врача, страх заразиться коронавирусом после карантина является нормальным явлением. А в МЧС предупредили, что возвращение к привычному ритму жизни скажется на психологическом состоянии человека, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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