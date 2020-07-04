В России придумали, как спасти сотни тысяч онкобольных

В России утвердили порядок наблюдения за онкобольными Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Впервые в России принят документ, который регламентирует наблюдение взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями с момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Такая практика позволит спасти «сотни тысяч» жизней и снизить смертность. Соответствующий приказ зарегистрирован Минюстом, сообщили журналистам в Министерстве здравоохранения РФ.

Пациента, согласно документу, должны поставить на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней с момента постановки диагноза. Затем человеку должны провести все необходимые обследования, соблюдая установленные сроки.

«В первый год от постановки диагноза пациента будут приглашать на обследование раз в три месяца, в течение второго года — раз в шесть месяцев, в течение последующих лет — раз в год», — пишет РБК со ссылкой на приказ. Исключением, как отмечается, станут пациенты с базально-клеточным раком кожи. Их будут снимать с наблюдения через пять лет, поскольку по прошествии этого времени они считаются излеченными. Кроме того, в документе есть пункт о возможности дистанционных консультаций при помощи телемедицины. Маломобильные граждане могут получать их на дому.

«Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами — спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний», — подытожил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

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