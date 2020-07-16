Вирусолог рассказал, кто может не прививаться от коронавируса

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Перенесшим COVID-19 в тяжелой форме какое-то время можно не ставить вакцину, считает Александр Гинцбург Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не ставить прививку из-за хорошего уровня защиты антителами. С таким заявлением выступил директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Можно не вакцинироваться в ближайшее время точно, потому что у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови», — заявил Гинцбург РИА «Новости». По его словам, это подтверждают многочисленные исследования. Он уточнил, что пока неизвестно, как долго можно не вводить сыворотку.

Ранее сообщалось, что новосибирские ученые из Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Этот случай стал первым в России, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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