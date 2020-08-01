В школьных санитайзерах увидели угрозу накануне 1 сентября

Антисептики для рук могут навредить детям школьного возраста, предположил педиатр Андрей Продеус. Главная опасность в том, что до сих пор не проводилось серьезных исследований о влиянии химии в санитайзерах на кожу детских рук.
«Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали. У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до 5 лет кожа более чувствительная. У первоклашек — промежуточная ситуация», — цитирует Продеуса радио Sputnik.
Педиатр успокоил, для большей части школьников рекомендации по использованию антисептиков такие же, как и для взрослых. Так, обрабатывать руки нужно не каждые 15 минут, а только после прикосновения к опасным поверхностям. Продеус напомнил, что можно также обратить внимание на санитайзеры с компонентами, смягчающими кожу.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснял URA.RU, что антисептики могут убивать микрофлору на руках. Он отмечал, что важно читать инструкцию перед тем как использовать данные средства.
29 июля президент России поручил сделать доступность средств индивидуальной защиты стопроцентной на всей территории страны, пишет деловое издание «Взгляд». При этом в начале июля выяснилось, что в условиях нехватки антисептиков из-за коронавируса россияне уже нашли способ их заменить.
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