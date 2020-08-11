11 августа 2020

Уволенные россияне будут получать зарплату еще три месяца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, банковская карта, зарплата, деньги, наличные, купюры
Те, кто не нашел новое место работы после ликвидации компании, получат выплаты за второй и третий месяцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

При ликвидации компании уволенные сотрудники продолжат получать зарплату еще в течение трех месяцев. Соответствующие изменения вступили в Трудовой кодекс.

Работодатель обязан будет выплатить средний месячный заработок за следующий за увольнением месяц, говорится в новой редакции документа, опубликованной на сайте правительства. Если работник был трудоустроен меньше месяца, ему будет выплачена часть месячного заработка. Те, кто не нашел новое место работы, получат также выплаты за второй и третий месяцы после увольнения.

Ликвидировать компанию можно только тогда, когда все сотрудники получат выплаты, передает телеканал 360. Документы об этих выплатах работодатель должен передать в налоговую службу.

С 1 июня пострадавшие от пандемии коронавируса компании и предприниматели могут оформить кредит по льготной ставке на возобновление деятельности. Полученные деньги бизнес должен направлять на выплату зарплат персоналу.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...