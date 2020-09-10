Учащимся на дистанте предложили дать скидку на интернет

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев предложил компенсировать школьникам, учащимся дистанционно, затраты на интернет. Соответствующее письмо законодатель направил в Минкомсвязи РФ.
«Прошу Вас рассмотреть возможность создания механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату услуг подключения к сети интернет», — цитирует RT текст письма. Депутат, в частности, предложил ввести для семей, чьи дети вынуждены проходить дистанционное обучение, скидки до 50% на оплату интернет-услуг. Ежемесячная стоимость тарифа при этом не должна превышать 500 рублей.
Депутат подчеркнул, что многие школьники вынуждены продолжать обучение дома. Таким образом, их родители берут на себя расходы по организации дистанта.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с URA.RU рассказал, при каких условиях все российские школы вернутся к дистанционному обучению. По его словам, региональные власти примут такое решение в случае, если количество заболевших коронавирусом за сутки начнет стабильно расти.
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